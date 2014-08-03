وفاة المغني التركي Murat Göğebakan بعد تعرضه لسكتة قلبية

توفي يوم الخميس 31 تموز المغني التركي Murat Göğebakan عن عمر ناهز 45 عاماً بعد تعرضه لسكتة قلبية.



النجم الراحل Göğebakan كان قد خضع للعديد من الجلسات الكيميائية عام 2009 بسبب تشخيص إصابته بمرض السرطان، وفي بداية العام الحالي دخل إحدى مستشفيات إسطنبول، وكشف الأطباء أنه مصاب بمرض الـ pneumonomycosis المعروف بالفطور الرئوي.



وكشفت إحدى المصادر أن Murat Göğebakan وقبل وفاته بأسبوعين، بقي في وحدة العناية المركزة بسبب وضعه الصحي المتردّي.



وتم قبل أمس السبت دفن الراحل في محافظة أضنة التركية، بعد الصلاة على جثته.



Göğebakanولد عام 1968 في أضنة، وبعد عام واحد إنتقلت عائلته للعيش في العاصمة الألمانية برلين وقضى طفولته هناك. بعد بلوغه سن العاشرة، عاد Murat إلى تركيا، وفي العام 1986 تعلّم في جامعة Hacettepe وتخرّج منها.