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التضامن تنقل 13 طفلاً من دار أيتام مكة المكرمة لإحدى دور الرعاية بالعبور

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التضامن تنقل 13 طفلاً من دار أيتام مكة المكرمة لإحدى دور الرعاية بالعبور التضامن تنقل 13 طفلاً من دار أيتام مكة المكرمة لإحدى دور الرعاية بالعبور

قررت إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى اصطحاب الأطفال البالغ عددهم 13 طفلاً بينهم 10 بنات و3 أولاد، الموجودين فى دار الرعاية أيتام مكة المكرمة بالهرم إلى إحدى دار الرعاية بمدينة العبور والمدعمة من بلجيكا.

وعلمت "اليوم السابع" أن وزيرة التضامن الاجتماعى اتصلت بالمستشار هشام بركات النائب العام، لبدء التحقيق فى الواقعة ومعاينة المكان قبل مغادرة الأطفال لدار رعاية مكة المكرمة بشارع الهرم.

وكانت قوة أمنية برئاسة اللواء أسامة كساب بالإدارة العامة لمباحث الأحداث داهمت مقر دار مكة للأيتام بالهرم، وذلك بعد نشر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يظهر مدير الدار وهو يعذب الأطفال بالدار بسبب مشاهدتهم التليفزيون بدون علمه.


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