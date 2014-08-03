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أسرة "السكرى" قاتل سوزان تميم تستأذن الداخلية للسماح له بزيارة والده المريض

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أسرة "السكرى" قاتل سوزان تميم تستأذن الداخلية للسماح له بزيارة والده المريض أسرة "السكرى" قاتل سوزان تميم تستأذن الداخلية للسماح له بزيارة والده المريض

دخل اللواء منير السكرى والد محسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق، المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مساء اليوم، إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الشرطة بالعجوزة، بعد إصابته بغيبوبة نتيجة أزمة قلبية وأمراض الشيخوخة .

وناشدت أسرة السكرى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للسماح لنجله محسن السكرى بزيارته لدواعٍ إنسانية، حيث أكد الأطباء المعالجين له صعوبة حالته الصحية، وأمنيته أن يرى ابنه خارج السجن فى حياته.

ويعانى منير السكرى البالغ من العمر 75 عاما صدمة نفسية سيئة منذ إلقاء القبض على نجله فى القضية الشهيرة مقتل سوزان تميم واتهامه بقتلها، حيث تقدم والده بطلب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعادة فتح التحقيق فى القضية.


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