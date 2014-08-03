أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عامر حسين: الموسم الجديد يبدأ 14 سبتمبر بالدوري أو السوبر

Google+ Print
عامر حسين: الموسم الجديد يبدأ 14 سبتمبر بالدوري أو السوبر عامر حسين: الموسم الجديد يبدأ 14 سبتمبر بالدوري أو السوبر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أن الموسم الكروي الجديد سيبدأ يوم 14 سبتمبر المقبل بمباراة السوبر أو بالأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب قد أوصى بأن يبدأ الموسم الجديد يوم 14 سبتمبر بدلا من منتصف أغسطس.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "اتفقنا على أن يبدأ الموسم الجديد يوم 14 سبتمبر، ولكن لم نتخذ قرارا حتى الآن إذا كان سيبدأ بالسوبر أم بالدوري".

وأوضح "مباراة السوبر تحتاج لترتيبات خاصة من قبلها، كما أن لها حقوق رعاية مختلفة عن الدوري".

وأشار حسين إلى تأجيل مباراتي الأسبوع الأول من الدوري للأهلي والزمالك، في حال إقامة مباراة كأس السوبر أولا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر