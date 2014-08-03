عامر حسين: الموسم الجديد يبدأ 14 سبتمبر بالدوري أو السوبر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أن الموسم الكروي الجديد سيبدأ يوم 14 سبتمبر المقبل بمباراة السوبر أو بالأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر قد أوصى بأن يبدأ الموسم الجديد يوم 14 سبتمبر بدلا من منتصف أغسطس.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "اتفقنا على أن يبدأ الموسم الجديد يوم 14 سبتمبر، ولكن لم نتخذ قرارا حتى الآن إذا كان سيبدأ بالسوبر أم بالدوري".

وأوضح "مباراة السوبر تحتاج لترتيبات خاصة من قبلها، كما أن لها حقوق رعاية مختلفة عن الدوري".

وأشار حسين إلى تأجيل مباراتي الأسبوع الأول من الدوري للأهلي والزمالك، في حال إقامة مباراة كأس السوبر أولا.