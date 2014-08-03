بلاغ يتهم رئيس دار أيتام بالهرم بتعذيب الأطفال

تلقى اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة، بلاغًا من اهالى منطقة الهرم بقيام رئيس دار مكة المكرمة لرعاية الأيتام باستخدام العنف المفرط ضد الأطفال والاعتداء عليهم بالضرب وتعذيبهم وركلهم برجله .

وأوضح مقدموا البلاغ، أنهم سمعوا أصوات صريخ وبكاء الأطفال وفوجئوا بتدول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى والانترنت بتورط رئيس الدار فى تعذيب الاطفال اليتامى مما دفعهم للابلاغ ضده وطالبوا فى بلاغهم بتقديمه للمحاكمة الجنائية والقصاص منه بسبب جريمته ضد الاطفال .

علي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة أحمد الوليلي، رئيس مباحث قسم الطالبية، للقبض علي المتهم، بعد أن تأكد صحة أقوال الأهالي وتقديمهم الفيديو المتداول، والذي تبين من خلاله استخدامه العنف ضد الأطفال دون أسباب، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار اللواء محمود فاروق مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة والذى امر بتشكيل فريق بحث قاده اللواء مجدى عبدالعال مفتش مباحث الجيزة لسرعة ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة .

وكشف شهود عيان، تفاصيل الواقعة واكدوا ان المتهم يدعى اسامه محمد عثمان ويعمل مدير دار مكه المكرمه لرعاية الايتام والكائنة في شارع الهرم وان الموظفين بالدار كانوا يشتكون من اسلوب رئيس الدار السيئ فى التعامل مع الاطفال وقيامه بتعذيبهم عن طريق الضرب الموجع بعصا خشبية وركلهم برجله واستخدام طرق ووسائل اخرى لتعذيبهم والانتقام منهم .

وأوضح شهود العيان، أن رئيس الدار مريض نفسى، وينتقم من الأطفال الصغار وهو ما أصاب عدد منهم باضرابات نفسية .