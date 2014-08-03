اليوم..مؤتمر صحفي للرحالة البريطاني “ليفسون وود” بمعبد الأقصر

يعقد الرحالة البريطاني ليفسون وود، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأحد، بمعبد الأقصر الفرعوني بحضور اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، وعدد من القيادات السياحية بالمحافظة .

كان ليفسون وود الرحالة البريطاني البالغ من العمر 32 عامًا، قد قطع مسافة 4250 ميل مشيا علي قدميه هي المسافة ما بين دولة رواندا ومصر بمحاذاة نهر النيل .

وهدفت رحلة وود الذي وصل الخميس إلي الأقصر إلي لفت إنتباه العالم عن الحيوانات المعرضه للإنقراض مثل “وحيد القرن، والفيل “، والعمل علي جمع تبرعات خلال الرحله للإهتمام بالبيئه والحفاظ علي الحيوانات المهددة بالإنقراض والحد من التلوث.

حيث بدأت رحلة “وود ” من دولة رواندا “منبع نهر النيل ” في الرابع من ديسمبر من العام الماضي، مرورا بأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا وكينيا ومن المقرر أن تنتهي في رشيد بمصر ” مصب نهر النيل”.

وتقوم وزارة السياحة بالتنسيق مع الشركة بريطانية لتصوير الفيلم الوثائقى “المشى على مجرى النيل” Walking the Nile للرحالة المستكشف البريطانى ليفسون وود Levison Wood الذى سيعرض على القناة الرابعة فى التلفزيون البريطانى في نهايه شهر ديسمبر من العام الجاري في حلقات متواصله تصل إلي 4 ساعات.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة السياحة لإستعادة الحركة السياحية العالمية الوافدة إلى مصر وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة للنهوض بالقطاع السياحى.

يذكر أن الفيلم سيصور فى المنطقة الممتدة من الحدود المصرية مع السودان وحتى الأقصر وأسوان “جزيرة فيله و معبد الكرنك” مرورًا بمحافظات قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا و بنى سويف إضافة إلى تصوير مقياس النيل بالروضة ومنطقة أهرامات الجيزة.