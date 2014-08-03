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مصدر لبناني: معارك في كل أرجاء بلدة «عرسال»

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ذكر مسئول لبناني محلي من بلدة عرسال، الأحد، أن البلدة تشهد معارك في كل أرجائها بين الجيش اللبناني ومسلحي «جبهة النصرة» ، و«داعش» التي بدأت السبت.

وأوضح المصدر أن المعركة الكبرى تدور حول ثكنة الجيش اللبناني قرب المدرسة المهنية، حيث يحاول المسلحون السيطرة على الثكنة، ويتصدى لهم الجيش الذي استدعى تعزيزات وأدخل كافة أنواع الأسلحة الثقيلة.

وحول حركة النزوح، قال إنها ليست كبيرة لأن الطرق ليست آمنة وكثير من الأهالي اضطروا للبقاء في البلدة رغم ممارسات المسلحين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المعارك اشتدت بين الجيش اللبناني والمسلحين على مدخل بلدة عرسال.

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