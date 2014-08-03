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1830 شهيدًا و9370 مصابا حصيلة 28 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، لليوم الـ28 على التوالي إلى 1830 شهيدا فلسطينيًا، وإصابة 9370 آخرين.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إنّ 71 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر الأحد، وأصيب 150 آخرون في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

ومن أبرز الغارات الإسرائيلية، الأحد، قصف مدرسة تابعة لوكالة «أونروا» في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تضم عشرات النازحين ، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين.

كما استشهد 4مواطنين من عائلة واحدة «عوكل» في قصف استهدف منزلهم في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بينهم امرأتين، وطفل.

كما استشهد 3 مواطنين من عائلة «الشرافي»، بينهم طفل، في قصف استهدف منزلهم في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من صباح الأحد، استشهد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على عائلتين في قطاع غزة، حيث استشهد 10 مواطنين من عائلة «الغول» في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، فيما سقط 6 شهداء عائلة «الخطاب» وسط القطاع.

وبحسب القدرة، فإن الطواقم الطبية تواصل عمليات البحث عن قتلى تحت أنقاض القصف في المناطق الجنوبية لغزة؛ وهو ما يجعل حصيلة الضحايا قابلة للزيادة بشكل مستمر.

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