وزير الدفاع الإسرائيلي ينعى «ابن شقيقته» ضابط «جفعاتي» المقتول في قطاع غزة

نعى وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي يعالون، الضابط هدار جولدن، الذي أعلن جيش الاحتلال عن مقتله، بعد الإعلان عن فقدانه في قطاع غزة، قائلًا إنه سقط أثناء وجوده في «مهمة لإعادة الهدوء والأمن لإسرائيل»، على حد قوله.

وسمح الرقيب العسكري الإسرائيلي، لوسائل الإعلام بنشر معلومة مفادها أن جولدن، الضابط في لواء «جفعاتي»، أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال، قريب ليعالون دون أن توضح صلة القرابة.

وتداول نشطاء إسرائيليون على شبكة التواصل الاجتماعي نبأ مقتل هدار جولدن، "ابن شقيقة"، وزير الدفاع الإسرائيلي.

وكتب يعالون على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هدار جولدن، قريب العائلة. عرفته منذ ولادته.. هو وباقي محاربي الجيش، الذين سقطوا في المعركة، كانوا قد خرجوا لهذه المهمة، من أجل استعادة الأمن والهدوء لإسرائيل، أحضاني لكل العائلات الثكلى».