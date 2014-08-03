بالأسماء..وفاة 5 من أسرة واحدة ومجند..وإصابة 30 أخرين فى سوهاج

​ لقي 5 اشخاص ومجند مصرعهم وأصيب ملازم أول و 30 مجند بقطاع الامن المركزي، إثر حادثي تصادم بالطريق الصحراوي السريع الغربي بسوهاج .

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطار من مركز شرطة البلينا بوقوع مصادمة علي الطريق الصحرواي السريع الغربي وتبين من الفحص أنه أثناء سير عدد 6 سيارات شرطة لوري تابعين لقطاع الأمن المركزي بسوهاج قادمين من أسوان بإتجاه قطاع الأمن المركزي بسوهاج، أصطدمت​ السيارة رقم 23671 ملاكي بقنا قادمة في الإتجاه المضاد نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد قائدها بالسيارة رقم 4447/14 ب لوري شرطة تابعه لقطاع الأمن المركزي بسوهاج قيادة المجند محمد محمود محمد 22 سنة، من قوة القطاع مما أدي لإنقلاب السيارة اللوري ونتج عن الحادث وفاة مستقلي السيارة الاولي الملاكي وعددهم 5اشخاص من أسرة واحدة وهم :

عبد الرحمن أحمد علي طبيب 25 من قنا، وشقيقه محمود أحمد علي 21 طالب، وشقيقتهم هناء أحمد علي 20 طالبة، ووالدتهم هبه عبد العظيم إبراهيم 58، وجدتهم زينب زهري محمد 84، وتم نقلهم لمستشفي نجع حمادي العام.

وإصابة بعض مستقلي اللوري حيث تم نقلهم بالسيارة رقم 4456 لوري شرطة تابعه للقطاع الي مستشفي سوهاج العام، وفي وقت لاحق تبلغ لمركز شرطة المنشأة بإنقلاب السيارة اللوري شرطة المشار إليها والتي تقل المصابين بالقرب من كمين الكوامل، نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما تسبب فى وفاة المجند أحمد محمد محمود 22 مجند من قوة القطاع، وإصابة كلا من :

الملازم اول عادل أحمد عبد المعطي 24 الضابط بالقطاع بكدمات متفرقة بالجسم وجاري عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة لكل من أحمد جاد الكريم 21 وعبدالعليم حافظ 22 واحمد كحول 22 واحمد جلال 22 وبدر محسن 21 ومحمد ممدوح 21 وعبد العظيم محمد 21 واحمد السيد 22 وكريم صلاح 22 واسامة رشوان 22 وعبد الكريم محمد 20 وسليمان عبد الفتاح 21 وزارع قطاوي 21 ومحمد ابراهيم 21 ومحمد عبد الصبور22 واشرف محمد 21 ومحمود محمد 21 وعلاء جعفر 22 واشرف زين العابدن 21 وعبد الحارث جاد الكريم 21 وتامر منصور 21 واحمد رجب 22 ووليد عنتر 21 وبركات عطية 21 ومحمد عبد السميع 21 وعبد الحكيم عبد العاطي 22 والخطيب فتحي 22 وعبد الحكيم عبد العاطي 22 والخطيب فتحي 22 وكامل حسن 22 ​ ​ ومعوض محمد 21 ومهني محمد 21 بكسور وجروح وكدمات مترقة بالجسم وجميعهم مجندين من قوة قطاع الامن المركزي بسوهاج وتم نقل المصابين لمستشفيات سوهاج لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 656 جنح البلينا و 591 جنح مركز المنشاه لسنة 2014 وتم العرض العرض علي النيابة للتصرف.