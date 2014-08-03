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الأهلي: فتحي في إجازة ولا يعاملنا بتكبر

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الأهلي: فتحي في إجازة ولا يعاملنا بتكبر الأهلي: فتحي في إجازة ولا يعاملنا بتكبر

كشف وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي عن تواصله مع أحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر بشأن تجديد تعاقده خلال الفترة الحالية.

فتحي عقده انتهى مع الأهلي، وقرر أن يخوض تجربة التدرب مع أرسنال، وبعد نهايتها لم يرد على موقفه من التجديد للقلعة الحمراء.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "اتصلت بفتحي وأخبرني أنه لا يمكن أن يعامل الأهلي بتكبر ولكنه يشعر بإجهاد شديد، خاصة أنه سافر إلى إنجلترا مباشرة عقب انتهاء موسم الأهلي".

وتابع "فتحي الآن في إجازة، ولذلك لم يدرس حتى الآن عرض التجديد للأهلي، ولكن الأمور ستنتهي سريعا".

ونفى جمعة ما تردد عن منح الأهلي مهلة لمدة 24 ساعة للاعب الدولي الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز من أجل حسم أمره.

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