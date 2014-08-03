التشكيل - صلاح أساسيا مع كوستا وتوريس أمام فيردر بريمن

يشارك محمد صلاح في هجوم تشيلسي مع دييجو كوستا وفرناندو توريس أمام فيردر بريمن مساء اليوم الأحد.

ويلعب تشيلسي مباراته الأقوى حتى الآن في إطار استعداداته للموسم الجديد 2014-2015.

صلاح يقود خط الوسط الهجومي مع سيسك فابريجاس خلف توريس وكوستا.

ويحمي هذه التوليفة الهجومية، الثنائي نمنيا ماتيتش وماركو فان جينكل..

ويقف في مرمى تشيلسي الحارس البلجيكي ثيبوت كورتوا، ويحمي الخط الخلفي سيزار أزبليكويتا وكورت زوما وجون تيري وفيليبي لويس.

التشكيل كاملا:

المرمى: كورتوا

الدفاع: أزبليكويتا – زوما – تيري – لويس

الوسط: ماتيتش – فان جينكل – سيسك

الهجوم: توريس – كوستا – صلاح