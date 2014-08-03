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محافظ المنوفية يطالب بتوقف قطارات المحافظات بمحطة بركة السبع

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محافظ المنوفية يطالب بتوقف قطارات المحافظات بمحطة بركة السبع محافظ المنوفية يطالب بتوقف قطارات المحافظات بمحطة بركة السبع

محافظ المنوفية- أحمد فوزي

أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، لأهالى مركز بركة السبع بأنه سيخاطب رئيس هيئة السكة الحديد، لتبية مطالبهم بضم محطة قطار بركة السبع كمحطة رئيسية بمحافظة المنوفية يتوقف فيها قطارات المحافظات.

جاء ذلك خلال وضع المحافظ حجر أساس كلية الطب البيطري، وتوسعات جامعة المنوفية علي مساحة 18 فدان بمقر وحدة تجارب وبحوث الانتاج الحيواني بطوخ طنبشا ببركة السبع وبحضور الدكتور صبحي غنيم رئيس جامعة المنوفية.

كما أمر المحافظ بإعادة رصف الطريق الرئيسي بقرية طوخ طنبشا، وضخ مياه بترعة الخضروات والتي تعاني من قلة المياه البحاري بها بالتنسيق مع مديرية الري بالمنوفية تلبية لطلبات أهالى القرية.

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