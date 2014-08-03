mbcتبدأ عرض المسلسلات التركية”طباخ السلطان”و”زهرة القصرط اليوم

تبدأ قناة mbc اليوم الأحد فى عرض مسلسلين تركيين هما “زهرة القصر”،و”طباخ السلطان”.

وتبدأ القناة فى الخامسه عصرا إذاعة مساسل”زهرة القصر”،وتدور احداثه حول “سامي بك” الذى قرربمساعدة زوجته “حنان”،أن يوهما ابنتهما “ملك” بوفاة طفلتها المولودة حديثاً، بينما يسلمانها إلى رجل في إحدى القرى النائية ويطلبان منه تربيتها. وتمر الأيام والسنوات، وتكبر الطفلة ويطلق عليها اسم “زهرة “،وتعيش في قرية متمسكة بالعادات والتقاليد، وتكتشف الطفلة لاحقاً أن جديها ضحيا بها، وتخليا عنها من دون علم والدتها، كما تجد الفتاة الصغيرة نفسها مجبرة على الزواج وهي في سن الرابعة عشرة.

أما مسلسل “طباخ السطان” الذى تبدأ إذاعته فى السابعه مسائا، فتدور أحداثة حول قصة حب تنشأ داخل قصر أحد سلاطين الدولة العثمانية، بين” أحمد” الذي يعمل طباخاً في القصر، وبين الفتاة الحسناء “ربىط التي تعمل معه في القصر ذاته، لكنهما لن يتمكنا بأن يعيشان حبهما بصورة طبيعية، إذ تفقد الحبيبة ذاكرتها، وتصبح حياتها الماضية مجهولة تماماً بالنسبة إليها، وتنسى حتى حبيبها، الذي يحاول بكل الطرق أن يعيد لها ذكرياتها. وفي هذه الأثناء، يدخل شاب آخر حياة ربى، ويقع في غرامها ويحاول بكل الوسائل إبعادها عن حبيبها الأول، تمهيداً للزواج بها.