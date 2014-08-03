الأهلي ينفي اهتمامه بضم قائد الجزائر

نفى وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي اهتمام النادي الأحمر بضم مجيد بوقرة قائد منتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية جزائرية قد أشارت إلى أن الأهلي يسعى لضم قائد منتخب الجزائر، الذي انتهى تعاقده مع لخويا القطري.

وتألق المدافع صاحب الـ31 عاما الذي لعب بألوان جلاسكو رينجرز وتشارلتون أتليتك في مونديال 2014 الذي وصلت فيه الجزائر لدور الـ16.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "بالفعل، عرض علينا أحد وكلاء اللاعبين ضم مجيد بوقرة خلال الصيف.. وهو مدافع رائع صاحب خبرات كبيرة".

واستدرك متابعا "أي فريق يتمنى ضم لاعب بتاريخ بوقرة، ولكن الحقيقة أنه خارج دائرة اهتمامات الأهلي".

وأوضح "نسعى لتدعيم مركزين فقط في الأهلي، أحدهما محجوز لأحمد فتحي".