5 أسباب لانهيار ريال مدريد في معسكر أمريكا

3 هزائم متتالية، سقوط أمام روما وإنتر ميلان، وبالثلاثة أمام مانشستر يونايتد.. ماذا حدث لريال مدريد؟

بعد متابعة مباريات الميرنجي في معسكر ريال مدريد للموسم الجديد، يستعرض FilGoal.com 5 أسباب ربما كانت وراء انهيار البلانكو في مبارياته الـ3.

1) الفريق يملك العديد من الأبطال

أنخل دي ماريا، سامي خضيرا، توني كروس.. الثلاثي خاض نهائي كأس العالم.

جيمس رودريجز أيضا حصل على راحة أطول لأنه وصل لدور الثمانية مع كولومبيا.. وكريم بنزيمة ورافايل فاران كذلك.

وهناك فئة المصابين.. كريستيانو رونالدو الذي احتاج لراحة طويلة وفابيو كوينتراو ومارسيللو كذلك.

ريال مدريد يملك العديد من اللاعبين الذين احتاجوا إلى راحة طويلة، وغيابهم تأثيره كان واضحا في معسكر إعداد الميرنجي للموسم الجديد.

2) راموس وبيبي الموندياليين

كان سيرخيو راموس وبيبي أفضل ثنائي دفاع خلال الموسم المنصرم على مستوى دوري أبطال أوروبا.. هذا صحيح...

لكن الثنائي قدم أداء كارثيا في كأس العالم 2014.. بيبي خرج مطرودا ببطاقة حمراء مباشرة لأسباب غير رياضية...

وراموس، راموس يكفينا أن كلما ذٌكر اسمه مقرونا بالمونديال، يأتي في ذهن الناس صورة أريين روبن.

بيبي وراموس، الثنائي لعب خلال معسكر إعداد ريال مدريد بمستوى كأس العالم، وليس دوري الأبطال. وهذا كان سببا في النتائج السيئة للفريق في أمريكا.

طبعا هذا يضاف إلى أن ألفارو أربيلوا، ناتشو، وكذلك داني كارباخال لم يكونوا في أفضل حال.. وهم بطبيعتهم متوسطوا المستوى.

3) إسكو لم ينجح بعد

غير كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مركز إسكو من صانع ألعاب إلى مهاجم وهمي لعلاج أزمة افتقار الفريق لرأس حربة صحيح في ظل إجازة كريم بنزيمة.

إسكو لم ينجح في مهامه الجديدة بعد.. ببساطة.

4) إيارامندي فقد الذاكرة

في أكثر من مباراة، اعتمد كارليتو على ثلاثي ارتكاز في وسط الملعب، ولعب إيارمندي كثيرا..

لكن إيارا ظهر كأنه لأول مرة يلعب مع ريال مدريد، وفقد ذاكرة الموسم الذي خاضه مع الميرنجي.

5) الشباب لازال بعيدا

لم ينجح الشباب كثيرا في الانصهار، أو تقديم نفسه مع الميرنجي.