تايمز: يونايتد يستعيد أمله في ضم دي ماريا

مانشستر يونايتد يحصل على أمل لضم أنخل دي ماريا من ريال مدريد بسبب عجز سان جيرمان عن إيجاد حل لدفع 70 مليون يورو مع قواعد اليوفا المالية.

صحيفة تايمز البريطانية تقول إن مانشستر يونايتد استعاد فرصه لإقناع دي ماريا باللعب مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

لويس فان جال المدير الفني ليونايتد يرى في دي ماريا لاعبا قادرا على تشكيل ثنائي رائع مع واين روني خلف روبن فان بيرسي.

دي ماريا قد يكون آريين روبن مانشستر يونايتد في حسابات فان جال، إن حسم الفريق الإنجليزي الصفقة.

وما يأمل يونايتد في استغلاله، أن سان جيرمان عاجز عن دفع 70 مليون يورو لضم اللاعب.

سان جيرمان مطالب ببيع نجوم أولا حتى يتسنى له بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا) أن يضم نجوما جديدة.

ولهذا ينتظر يونايتد على أمل حسم الصفقة.. خاصة وأن ريال مدريد لا يرغب في الإبقاء على اللاعب كونه ضم جيمس رودريجز ويرغب في استرداد جزء مما دفعه في صفقة الكولومبي.