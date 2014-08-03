أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تايمز: يونايتد يستعيد أمله في ضم دي ماريا

Google+ Print
تايمز: يونايتد يستعيد أمله في ضم دي ماريا تايمز: يونايتد يستعيد أمله في ضم دي ماريا

مانشستر يونايتد يحصل على أمل لضم أنخل دي ماريا من ريال مدريد بسبب عجز سان جيرمان عن إيجاد حل لدفع 70 مليون يورو مع قواعد اليوفا المالية.

صحيفة تايمز البريطانية تقول إن مانشستر يونايتد استعاد فرصه لإقناع دي ماريا باللعب مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

لويس فان جال المدير الفني ليونايتد يرى في دي ماريا لاعبا قادرا على تشكيل ثنائي رائع مع واين روني خلف روبن فان بيرسي.

دي ماريا قد يكون آريين روبن مانشستر يونايتد في حسابات فان جال، إن حسم الفريق الإنجليزي الصفقة.

وما يأمل يونايتد في استغلاله، أن سان جيرمان عاجز عن دفع 70 مليون يورو لضم اللاعب.

سان جيرمان مطالب ببيع نجوم أولا حتى يتسنى له بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا) أن يضم نجوما جديدة.

ولهذا ينتظر يونايتد على أمل حسم الصفقة.. خاصة وأن ريال مدريد لا يرغب في الإبقاء على اللاعب كونه ضم جيمس رودريجز ويرغب في استرداد جزء مما دفعه في صفقة الكولومبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع