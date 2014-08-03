رئيس لشبونة: شيكابالا يفتح طريق المصريين للاحتراف في البرتغال

أشاد برونو دي كارفاليو رئيس سبورتنج لشبونة بلاعبه المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" مشيرا إلى أنه يفتح طريق الاحتراف أمام اللاعبين المصريين في البرتغال.

ويتواجد شيكابالا في الإسكندرية مع فريقه البرتغالي لمواجهة الاتحاد السكندري في احتفاله بمرور 100 عام على تأسيسه.

وقال دي كارفاليو لـFilGoal.com في الإسكندرية: "شيكابالا وجهة مشرفة لمصر، وفتح الطريق لاحتراف اللاعبين المصريين في البرتغال".

ودخل سبورتنج لشبونة في مفاوضات مع الأهلي لضم لاعبه رامي ربيعة، ووصلت إلى مراحل متقدمة.

وسيكون ربيعة تاسع المصريين في الدوري البرتغالي الموسم المقبل في حال إتمام التعاقد مع سبورتنج لشبونة.

وعن مواجهة الاتحاد أتم دي كارفاليو "سعداء بمواجهة الاتحاد في احتفالاته، وفي نفس الوقت نتعامل مع المباراة على أنها ضمن الاستعدادات للموسم الجديد".