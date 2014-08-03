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صورة - نيمار وباريس هيلتون معا في إيبيزا

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صورة - نيمار وباريس هيلتون معا في إيبيزا صورة - نيمار وباريس هيلتون معا في إيبيزا

برشلونة، (إفي): نشر البرازيلي نيمار لاعب برشلونة الإسباني عبر حسابه على موقع (انستجرام) صورة يظهر فيها إلى جوار عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأمريكية باريس هيلتون.

وأشارت صحيفة (سبورت) على موقعها الالكتروني إلى أن النجم البرازيلي قابل نجمة المجتمع خلال قضائهما عطلاتهما في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وأوضح المصدر أنهما التقيا بأحد النوادي الليلية بالجزيرة، التي تمارس فيها هيلتون هوايتها المحببة كمنسقة للاسطوانات (دي جيه).

وأضافت الصحيفة أن نيمار أصر على التقاط صورة مع نجمة المجتمع نشرها عبر حسابه على موقع (انستجرام).

ومن المقرر أن يعود نيمار إلى برشلونة غدا الاثنين، حيث يخضع لفحوصات طبية جديدة للتعرف على تطور حالته، بعد تعرضه لاصابة بكسر في إحدى فقرات الظهر خلال المونديال.

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