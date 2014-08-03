وفاة نجم American Idol مايكل جونز عن عمر 35 عاماً

توفي قبل أمس الجمعة المغني الشاب الأسترالي Michael Johns، الذي شارك سابقاً في برنامج American Idol ووصل إلى المرحلة الختامية من المنافسة.

Johns فارق الحياة عن عمر ناهز 35 عاماً، بعد إصابته بجلطة في قدمه. وذكرت بعض المصادر نقلاً عن أحد أفراد عائلته، أنه لم يكن يعاني من مشاكل صحية على الإطلاق.

Michael Johns شارك في العام 2008 بالموسم السابع من برنامج المواهب الشهير American Idol، وحاز على شهرة واسعة بالرغم من عدم نيله اللقب.

بعد خروجه من المنافسة، لم يستسلم Michael بل إستمر في تطوير طموحه الفنّي وموهبته الرائعة، وفي العام 2009 أطلق ألبومه الغنائي الأول الذي حمل إسم Hold Back My Heart، ثم أطلق في الـ 2012 ألبومه الثاني Love & Sex.

يشار إلى أن Johns متزوج من Stacey Vuduris منذ العام 2007.