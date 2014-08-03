بروكلين بيكهام يتخلى عن حبيبته من أجل الممثلة كلوي موريتز

كشفت بعض المصادر الصحفية أن Brooklyn Beckham إبن النجمين العالميين David و Victoria، يعيش علاقة عاطفية مع الممثلة الأمريكية الشابة Chloe Moretz، التي تبلغ من العمر 17 عاماً.

لم تحدد هذه المصادر عمر العلاقة أو متى بدأت، لكنها أكدت أنهما يتحدثان طوال الوقت، ويلتقيا بشكل دائم كما يتصرفان مع بعضهما البعض بطريقة حميمة ورومنسية كالعشاق.

Brooklyn و Chloe إلتقيا للمرة الأولى منذ 3 أشهر خلال حضورهما فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس، ومن الواضح أن الشاب الوسيم إستطاع خطف قلب الممثلة الشابة من دون إستئذان.

وقبل الإعلان عن علاقتهما في العلن، ظهر Beckham مع Moretz في حزيران من العام الحالي، حيث مارسا رياضة التزلج في سانتا مونيكا.

يذكر أن Brooklyn Beckham البالغ من العمر 15 عاماً والذي الذي أجبر على العمل نادلاً، كان يعيش علاقة مع فتاة مراهقة بريطانية، لكنه إنفصل مؤخراً عنها للبقاء إلى جانب Chloe Moretz.

وبالحديث عن علاقات Brooklyn Beckham العاطفية، لا بد من الإشارة إلى David و Victoria اللذان وظفا أحد عمال قصر باكنغهام للعمل لديهما، يفسحان المجال أمام أولادهما لعيش حياتهما بالطريقة التي تحلو لهم، شرط أن لا يتخطوا القوانين والأخلاقيات التي تربوا عليها.

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