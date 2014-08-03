ما هي هدية كينان الثمينة لعروسه بيرين سات؟

كشف مصدر مقرّب من الممثلة بيرين سات التي تزوجت ثاني أيام عيد الفطر 29 يوليو (تموز) من خطيبها مغني البوب التركي كينان دوغلو بسرية تامة، بحفل بسيط في ساحل ماليبو في حديقة فيللتهما البحرية الخاصة، أن عريسها كينان دوغلو ليلة زفافهما قدم لها هدية ثمينة مكوّنة من عقد وقرط صمما لها خصيصاً من الماس النقي جداً،وثمنهما 300 ألف ليرة تركية أي ما يوازي 150 ألف دولار أمريكي،ووضعهما لها بيديه قبل أن يخطو معاً لعقد قرانهما مع شاهدي عقد قرانهما على الشاطىء . وأحيت حفل زفافهما فرقة موسيقية أمريكية. وكان حفل الزفاف قد تمّ وسط حضور نوعي لم يتجاوز الـ30 شخصاً، اقتصروا على عائلتيهما وأصدقائهما المقربين وبالأخص والدتها إيلا وجدتها وشقيقها جيم. بينما غاب والدها حسين إفني سات. وحضرت صديقتها المقرّبة بيلتشم بيلجيم شاهدة عقد قرانها، وصديقها المقرب الممثل كيفانش تاتليتوغ شريكها ببطولة مسلسلها "العشق الممنوع" وحبيبته المصممة باشاك ديزير وصديقتها هلال سرال مخرجة مسلسلها "فاطمة" وآخرون.

تكاليف إطلالة العروس بالأرقام

وارتدت بيرين سات فستان زفاف اشترته بنفسها من لندن من دار mira zwillinger بـ 8500 دولار أمريكي.

واشترت حذاءها الأبيض المميز ماركة rene caovilla بـ 2700 دولار أمريكي،وقبعتها البيضاء ماركة Philip traecy بـ 5000 دولار أمريكي.

بين منتقد ومدافع عن بيرين

وقد أثارت أناقتها آلاف التعليقات الغريبة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر الصحافة التركية أسعار فستانها وحذائها وقبعتها ،وكشف محبو بيرين سات عن دهشتهم من اختيار نجمتهم المفضلة الشهيرة فستان زفاف بسيط اقتنته من دار أزياء متواضعة من لندن بدلاً من أن ترتدي فستان زفاف أجمل وأثمن يحمل توقيع مصمم عالمي أو تركي شهير ، وتساءل بعضهم: بيرين سات تتقاضى الملايين من أعمالها الفنية ومن عقودها الإعلانية فأين ذهبت ثروتها؟ ولماذا لم تهتم أكثر باختيار فستان زفاف أجمل وأفخم؟

ودافع الألاف عنها في المقابل ليذكّروا جمهورها بأن بيرين سات في داخلها فتاة بسيطة جداً لا تحب التكلف ولا المبالغة في حياتها العامة أو الخاصة،وارتباطها بخطيبها يوم تاريخي له قيمته العاطفية،وماعدا ذلك غير مهم لديها أو لديه بدليل حرصهما على إقامة حفل زفاف بسيط ورومانسي في ساحل ماليبو الأمريكي.

وعدد المدافعين عن اختيار بيرين سات لفستان زفاف بسيط زهيد الثمن مع أنها تمتلك ثروة طائلة أكبر من عدد منتقديها خاصة أنها مشهورة بأعمالها الخيرية،وقبولها بدون أي شروط المشاركة بحملات جمع التبرعات لمرضى السرطان والتوحد من الأطفال. وكانت أول فنانة تشن حملة إعلامية في مواقع التواصل الإجتماعي بهدف جمع التبرعات لعائلات ضحايا منجم سوما في تركيا،وهي ليست أول فنانة تركية تفضل إقامة حفل زفاف بسيط فقد سبقتها توبا بيوكستون إلى ذلك ، وتزوجت الممثل أونور صيلاك بالطريقة ذاتها،وإفريم صولماز بطلة مسلسل "نساء حائرات" التي أقامت حفل زفاف بسيط في مزرعة عريسها.