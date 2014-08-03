ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1766 شهيدًا و9320 جريحًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من يوليو الجاري ارتفعت الى الى 1766 شهيدًا و9320 جريحًا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن “حصيلة العدوان المستمر لليوم 28 على التوالي حتى اللحظة 1766 شهيدا و9320 جريحا”.

وأشار الى استهداف جيش الاحتلال سيارة اسعاف شمال قطاع غزة ليرتفع بذلك حصيلة سيارات الاسعاف المستهدفة الى 36 سيارة بين تدمير كامل او جزئي ادت الى اصابة 102 من الطواقم الطبية و19 شهيدا في ظل فشل المنظمات الدولية بفرض غطاء حماية على المؤسسات والطواقم الطبية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوفد الطبي الموفد من وزارة الصحة الفلسطينية برام الله إلى مستشفيات قطاع غزة د.محمد أبو غالي أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة على شفير كارثة، بسبب استمرار المجازر الإسرائيلية.

وقال أبو غالي في تصريحات اليوم إن استمرار القصف والحصار في قطاع غزة سبب ظهور حالات الالتهاب لدى الأطفال، والأمراض الجلدية المعدية.

وأشار الى أنه جرى توزيع الطاقم الطبي الموفد ليعمل جنبا إلى جنب مع الطواقم الطبية في مستشفيات القدس وشهداء الأقصى والشفاء وناصر والمستشفى الأوروبي.

وأشار إلى أنه بعد وصول الوفد إلى القطاع تم تقييم الوضع الصحي الميداني واحتياجات المستشفيات من الادوية والمسلتزمات الطبية ووحدات الدم، وجرى التواصل مع وزارة الصحة “بالضفة” التي أرسلت بدورها 64 شاحنة أدوية ومستلزمات طبية منذ بدء العدوان، كما سيرت اليوم حوالي 3 آلاف وحدة دم لسد الاحتياجات الطارئة له، في ظل استمرار المجارز واستنزاف المتبرعين وصعوبة وصول من يود التبرع إلى مراكز التبرع بالدم في غزة.

> وأكد أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي تقوم بتوثيق الإصابات والحالات الصحية للجرحى لاستخدامها قانونيًا لإدانة إسرائيل على جرائمها، مطالبا المنظمات الصحية الدولية بالدخل لفتح ممر آمن لإخلاء الجرحى إلى مستشفيات الوزارة في الضفة.

أ ش أ