رفع جلسة محاكمة بديع و50 متهماً بـ”غرفة عمليات رابعة” لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة” للمداولة واصدار القرار.

وكانت الجلسة قد شهدت حدوث أزمة بعدما أكد اعضاء الدفاع عن المتهمين ان دائرة الصوت بالقفص الزجاجى بها عطل فنى ، مما يعيق وصول الصوت بشكل جيد إلى داخل القفص الزجاجى، ليقوم رئيس الجلسة بإستدعاء فنى الصوت والذى اكد بدوره أن دائرة الصوت بها مشاكل تقنية تحول دون وصول الصوت إلى داخل القفص بشكل واضح وهو ما أكده له قائد حرس المحكمة على حد قوله.