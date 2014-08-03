أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رفع جلسة محاكمة بديع و50 متهماً بـ”غرفة عمليات رابعة” لإصدار القرار

Google+ Print
رفع جلسة محاكمة بديع و50 متهماً بـ”غرفة عمليات رابعة” لإصدار القرار رفع جلسة محاكمة بديع و50 متهماً بـ”غرفة عمليات رابعة” لإصدار القرار

محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة” للمداولة واصدار القرار.

وكانت الجلسة قد شهدت حدوث أزمة بعدما أكد اعضاء الدفاع عن المتهمين ان دائرة الصوت بالقفص الزجاجى بها عطل فنى ، مما يعيق وصول الصوت بشكل جيد إلى داخل القفص الزجاجى، ليقوم رئيس الجلسة بإستدعاء فنى الصوت والذى اكد بدوره أن دائرة الصوت بها مشاكل تقنية تحول دون وصول الصوت إلى داخل القفص بشكل واضح وهو ما أكده له قائد حرس المحكمة على حد قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا