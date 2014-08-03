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بالفيديو.. ننشر تفاصيل إنضمام الشاب المصري “يكن” لتنظيم “داعش” الإرهابي

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بالفيديو.. ننشر تفاصيل إنضمام الشاب المصري “يكن” لتنظيم “داعش” الإرهابي بالفيديو.. ننشر تفاصيل إنضمام الشاب المصري “يكن” لتنظيم “داعش” الإرهابي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج ” السادة المحترمون “، أن قصة الشاب المصري ” إسلام يكن “، والبالغ من العمر 22 سنة، تبدء عندما تحول من شاب رياضي لدية طموح وأحلام، إلي عنصر لدي جماعة إرهابية، مشيرا إلي أن ” يكن ” كان بعيد كل البعد عن أى تنظيمات وأفكار متطرفه ، ولكنه أصبح أحد العناصر المسلحة في تنظيم ” داعش ” الإرهابي الذي يسيطر على أجزاء من سوريا والعراق خلال الوقت الحالي، موضحا أن البداية كانت من وسفره لسوريا كان وقت نظام الإخوان اللي وقتها شيوخهم دعوا الشباب المصري والعربي للذهاب لسوريا تحت مسمى الجهاد .

وأضاف ” الحسيني “، خلال تقديم برنامجة المذاع علي قناة “ONtv “، أن حلم ” يكن “، تحول من أن يصبح شاب يعيش حياه مستقرة بعد أن درس في أفضل المدارس ” ليسية الحرية بهليوبلس “، وإلتحاقة بكلية الحقوق بجامعه عين شمس، إلي أن صبح إرهابي  بجماعة ” داعش “  .

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