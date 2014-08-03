عودة إنقطاع الكهرباء بالمنوفية من جديد والأهالى “إحنا اتعودنا خلاص”

عادت أزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى للظهور من جديد بأنحاء محافظة المنوفية بعد تحسن ملحوظ وتوقف إنقطاعها في الأيام الأخيرة لشهر رمضان وأيام عيد الفطر وخاصة بقرى الشهداء وأشمون وتلا والباجور ومدن بركة السبع وشبين الكوم .

وأكد إسلام حميدة صاحب محل أحذية بشارع الاستاد أن مدينة شبين الكوم شهدت انقطاع للتيار الكهربي لأكثر من 4 ساعات ليلة أمس بمنطقة شارع الاستاد أكثر المناطق التجارية بالمدينة دون إنقطاع وتخفيف أحمال على مناطق أخرى .

وأضاف محمود على موظف أن إنقطاع الكهرباء أصبح شىء عادى قائلا ” تحسن ان الشعب تعود على إنقطاع الكهرباء ولو مقطعش يسأل ن سبب عدم إنقطاع الكهرباء وليس العكس” .

وأكد عصام محب بائع أسماك ولحوم مجمدة بشارع عمر أفندى إن انقطاع الكهرباء عاد مرة أخرى يوميا للانقطاع منذ يومين من الساعه العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساءا ومن السادسة حتى التاسعة مساءا ، مشيرا إلى أنهم يعتمدون على الكهرباء اعتمادا كليا لتجميد الاسماك وعندما تنقطع الكهرباء فذلك يؤثر على عمليات التجميد وبالتالى يؤدى الى عدم صلاحية الاسماك للبيع بعد إذابه الثلج منها .

من جانبه أكد المهندس محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء أن ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الرئيسي لزيادة إنقطاع الكهرباء وستقل تدريجيا مع إعتدال حرارة الجو.