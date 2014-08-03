عميد تجارة "عين شمس": نحن بصدد قبول 2000 طالب بالشعبة الإنجليزية

أعلن الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، عن شروط القبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية للعام الجامعى الحالى، لافتا إلى أنه من المقرر قبول ما يقرب من 2000 طالب وطالبة فى الشعبة هذا العام ولا يجوز قبول طلبات للالتحاق بالشعبة بعد إعلان النتيجة ولا يجوز التحويل للشعبة.

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أنه تقرر قبول 100 طالب من الحاصلين على الشهادات الأجنبية وشهادات المعادلة العربية، على أن يتم توزيعها كالتالى: 90% لطلاب IG والدبلومة الأمريكية و10% لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وقال إن هناك أيضاً مفاضلة بين الطلاب، لافتا إلى أنه تقرر فتح باب القبول للشعبة أوائل سبتمبر القادم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن قبول الطلاب بالشعبة يتم كالآتى: تضاف درجة الطالب فى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى درجة المستوى الخاص إذا كان فى اللغة الإنجليزية إضافة إلى المجموع الكلى لدرجات الطالب شاملاً المستوى الخاص بدون الحافز.

وأضاف، أنه يتم ترتيب الطلاب تنازلياً حتى يتم قبول العدد المطلوب طبقاً للمجمع الاعتبارى المحدد وفى حالة تساوى الطلاب فى المجموع الاعتبارى، يتم قبول جميع الطلاب الحاصلين على نفس المجموع الاعتبارى.