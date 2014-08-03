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الديب: إبراهيم عيسى برأ الشرطة وأشار بأصابع الاتهام للإخوان وحماس

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الديب: إبراهيم عيسى برأ الشرطة وأشار بأصابع الاتهام للإخوان وحماس الديب: إبراهيم عيسى برأ الشرطة وأشار بأصابع الاتهام للإخوان وحماس

أكد المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” بأن الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى أكد بأن الشرطة لم تطلق النيران على المتظاهرين وأنه يشير بأصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين وحماس لأنها جماعة خانت البلاد وكانوا يصعود على العمارات بميدان التحرير ويطلقون النيران على المتظاهرين بغية إشعال البلاد .

وأاضف الديب أنه قد صدرت أحكام جنائية ببراءة جميع مديرى الأمن من تهمة قتل المتظاهرين، بل أن محكمة الزقازيق قامت بإلقاء التحية للمتهمين على ما قاموا به إبان ثورة يناير، وطالب أن يحدث ذلك مع مبارك والعادلى ومساعديه .

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