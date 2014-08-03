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بدء محاكمة بديع و50 إخواني في قضية “غرفة عمليات رابعة”

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بدء محاكمة بديع و50 إخواني في قضية “غرفة عمليات رابعة” بدء محاكمة بديع و50 إخواني في قضية “غرفة عمليات رابعة”

محمد بديع

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”

وتم إثبات حضور المتهمين الذين لم يردو نظرًا لعدم وجود صوت داخل القفص الزجاجى، وطلب الدفاع إدخال أحد أفراد الدفاع لتاكد من الصوت ووافقت المحكمة .

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