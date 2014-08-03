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الديب : كتائب القسام وحماس أطلقوا النيران على المتظاهرين خلال ثورة يناير

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الديب : كتائب القسام وحماس أطلقوا النيران على المتظاهرين خلال ثورة يناير الديب : كتائب القسام وحماس أطلقوا النيران على المتظاهرين خلال ثورة يناير

فريد الديب

أكد فريد الديب المحامي خلال مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” .. علي براءة المتهمين بسبب اطلاق النيران من جانب كتائب القسام وحزب الله وحماس بغية توريط رجال الشرطة والجيش فى الاحداث , وان ما حدث على الساحة هو جريمة بشعة بكل المقاييس وانهم تفننوا فى الاجرام بهدف اشعال الغضب وفوضى عارمة لا تؤدى فقط الى سقوط النظام بحسب ولكن بسقوط الدولة , وان ضباط الشرطة والجيش كانوا فى حالة دفاع مشروع عن النفس والغير والمال

واستشهد الديب بواقعة صعود احد عناصر الاخوان على سطح احد العمارات بميدان التحرير وكان يقوم بالاعتداء على المتظاهرين

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