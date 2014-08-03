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وقفة احتجاجية لعمال الأمن والنظافة بالأقصر للمطالبة بالتثبيت

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وقفة احتجاجية لعمال الأمن والنظافة بالأقصر للمطالبة بالتثبيت وقفة احتجاجية لعمال الأمن والنظافة بالأقصر للمطالبة بالتثبيت

محافظة-الاقصر

نظم العشرات من عمال الأمن والنظافة بالمدارس وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة الأقصر للمطالبة بالتثبيت وصرف الحوافز والبدلات وتحسين اجورهم.

وطالب العاملون المحتجون بقيدهم ضمن العاملين بوزارة التربية والتعليم مشيرين إلى ان عددهم 1484 عاملا على مستوى المحافظة لم يتم صرف اية حوافز أو بدلات لهم أسوة ببقية العاملين بالدولة.

وانهي العاملون المحتجون وقفتهم بعد أن وعدهم اللواء علاء عبد الشافى السكرتير العام المساعد للأقصر بصرف مستحقاتهم المالية فى خلال 48 ساعة ومناشدة هيئة التنظيم والادارة لتوفيق اوضاعهم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتثبيتهم وفق الجدول الزمنى الموضوع لتثبيت العمال المؤقتين بالدولة.

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