“عشري” تشكل لجنة لوضع معايير اختيار المستشارين والملحقين العماليين بالخارج

شكلت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة لجنة لوضع وتحديد معايير اختيار المرشحين لشغل وظائف المستشارين والملحقين العماليين والإداريين، على أن تنتهي من عملها خلال أسبوعين.

وقررت الوزيرة – ولأول مرة في تاريخ الوزارة تأكيدا للشفافية – عرض المقترح النهائي للمعايير على الاستفتاء العام في اجتماع بديوان عام الوزارة لممثليها، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية لإبداء الرأي والتشاور فيه قبل اعتماده.

ونص قرار تشكيل اللجنة برئاسة الوزيرة، وعضوية السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، وإيمان زكريا وكيل أول شئون الهجرة بوزارة القوي العاملة، وحنان شاكر وكيل الوزارة للتطوير الإداري، ومني وهبة وكيل الوزارة لعلاقات الخارجية، وجمال سرور، ومحمد سعد، ومحمد دكروني، ووليد عبد الرحمن مديرو مديريات القاهرة والإسكندرية، وسوهاج، والفيوم علي التوالي، وماجدة بركات رئيس النقابة المستقلة، ومحمد مقبل رئيس اللجنة النقابية بالوزارة ، ورأفت المسلاوي مقررا للجنة.

أ ش أ