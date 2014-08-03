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بدء التحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسس شبكة رصد لاتهامه بدعم عمليات إرهابية

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بدء التحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسس شبكة رصد لاتهامه بدعم عمليات إرهابية بدء التحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسس شبكة رصد لاتهامه بدعم عمليات إرهابية

كشف مصدر قضائى أن النيابة العامة تحقق فى عشرات البلاغات المقدمة ضد عمرو فراج، مؤسس رصد التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، الهارب خارج الأراضى المصرية، لاتهامه بالتحريض على أعمال العنف داخل البلاد، ودعم العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

وأوضح المصدر أن مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، تلقى على مدار الشهور الماضية منذ أحداث فض اعتصامى أنصار الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، بميدانى رابعة العدوية بمحافظة القاهرة، ونهضة بمحافظة الجيزة، سيل من البلاغات ضد مؤسس الشبكة الإخبارية بشأن قيامه بالتحريض على استهداف رجال الأمن.

وأكد المصدر أن عمرو فراج الهارب خارج البلاد مطلوب ضبطه وإحضاره من قبل نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة المعروفة إعلامياً بـ”الخطة رابعة”، ضمن 51 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام، التى يواجهون فيها تهمة إدارة غرفة عمليات لتوجيه عناصرهم ضد قوات الشرطة، وهى الخطة التى اعتمدتها الجماعة لمواجهة قرار فض اعتصام عناصرها بميدانى رابعة العدوية والنهضة فى شهر أغسطس العام الماضى.

وأشار المصدر إلى أن مكتب التعاون الدولى التابع للنيابة العامة المصرية، كان قد أعد قائمة بأسماء قيادات جماعة الإخوان والمتهمين الهاربين خارج البلاد، المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة تورطهم فى أحداث العنف التى شهدتها مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، لإخطار الإنتربول الدولى بوضع أسمائهم على قوائم المطلوبين وملاحقتهم دوليا، ومن بينهم عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد.

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أونا

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