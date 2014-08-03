مصرع 6 مواطنين في حادث اصطدام سيارة شرطة بسيارة ملاكى بسوهاج

لقى 6 مواطنين من محافظة قنا مصرعهم بعد اصدام سيارتهم الملاكى بسيارة شرطة “لوري” بطريق سوهاج الغربي أثناء عودتها من محافظة أسوان يستقلها عشرات المجندين بعد اشتراكهم في تأمين الصلح الخاص بقبيلتي الهلايل والكوبانية والذي تم إجرائه صباح أمس بمدينة أسوان.

تم نقل 22 مصاب لمستشفى سوهاج العام و4 مصابين لمستشفى اليوم الواحد و نقل 5 مصابين لمستشفى الجامعة حتى الأن، وجاري نقل باقي المصابين، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح قطعية وكدمات.

وقام اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، منذ قليل، بزيارة لمستشفى سوهاج العام للاطمئنان علي حالة المجندين المصابيين.

يذكر أنه بعد قيام أحد الأهالي بمحاولة نقل بعض المصابين لأحد المستشيات لتلقي العلاج اللازم داخل أحد سيارات الميكروباص انقلبت السيارة بالمصابين أثناء نقلهم للمستشفى.