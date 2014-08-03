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الديب: مبارك لم يأمر طنطاوي والرويني بإطلاق النار على المتظاهرين

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الديب: مبارك لم يأمر طنطاوي والرويني بإطلاق النار على المتظاهرين الديب: مبارك لم يأمر طنطاوي والرويني بإطلاق النار على المتظاهرين

فريد الديب

قال المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” إن القوات المسلحة أعلنت أنها لم تطلق الرصاص على أبناء الشعب وهو أمر صحيح، وأكد ذلك ما جاء بشهادة المشير طنطاوي بأن مبارك عندما أمر بنزول القوات المسلحة للشعب أصدر أوامره بعد استخدام العنف، وبحفظ الأمن بدون استخدام السلاح، وأنه نفذ الامر بالرغم من وقوع اعتداءات على القوات المسلحة.

وشهد اللواء حسن الرويني القائد الميداني بأن أوامر المشير طنطاوي له كانت التعامل بالحسنى وعدم إطلاق النار عليهم وأنه نفذ هذه الأوامر علي الرغم من الاعتداءات الجسيمة التي وقعت علي القوات ومعداتها و سياراتها.

وأكد الديب بأن هذا السبب ينفى التهمة عن مبارك والعادلى ومساعديه بشهادة القائد العام والقائد العسكري.

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