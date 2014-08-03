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وزير النقل يناقش مشروعات تطوير موانئ بورسعيد

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وزير النقل يناقش مشروعات تطوير موانئ بورسعيد وزير النقل يناقش مشروعات تطوير موانئ بورسعيد

المهندس هاني ضاحى وزير النقل

وافق المهندس هاني ضاحى وزير النقل – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده خلال زيارته لمحافظة بورسعيد - على زيادة الامتدادات الأفقية لميناء غرب بورسعيد بمنطقة رصيف حوض شريف وإنشاء ساحة انتظار الشاحنات بغرب بورسعيد مشروع مشترك مع محافظة بورسعيد بمساحة 240 ألف متر لاستيعاب 160 شاحنة وإنشاء مسجد للهيئة وساحة انتطار سيارات للهيئة وتركيب وحدة كهربائية بهيئه موانى بورسعيد.

وطالب المهندس هاني ضاحى وزير النقل ببذل جهد لمحاولة رفع هذة الحصيلة لتحقيق عائد اكبر من ذلك والبحث عن مصدر تمويل عالمى لتطوير البنية الأساسية للموانىء المصرية ورفع كفائتها التكنولوجيه.

كما طالب وزير النقل بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء الإدارة الإلكترونية للربط بين هيئة الموانئ ببورسعيد والموانئ الأخرى البالغ عددها 15 ميناء مصرى خلال ثلاثة سنوات كحد اقصى بتكلفة 150 مليون على ثلاث مراحل وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الوزارة والجهات العامة.

رافق ضاحي في جولته اللواء مدحت عطية القائم بأعمال رئيس هيئة موانئ بورسعيد التي تفقد خلالها الميناء المحورى لتفريعة شرق ميناء بورسعيد ومتابعة ما تم تحقيقه ، كما استمع الى المخطط العام لتنمية المنطقة وانشاء محطة حاويات متكاملة على مساحة 5930 الف متر مربع وبطول رصيف يصل إلى الف ومئتان متر مربع.

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