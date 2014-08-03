أزمة بين طلاب الشهادات الليبية لعدم قدرتهم على توثيقها

تقدم عدد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الليبية، بشكاوى لمكتب التنسيق الرئيسى بالمدينة الجامعية بنين بجامعة القاهرة، لعدم قدرتهم على توثيق الشهادة، نظرا لتدهور الأحوال الأمنية بالأراضى الليبية وغلق السفارات والقنصليات.

ورفض مكتب التنسيق قبول صور من الشهادات دون توثيق، خاصة أن القانون ينص على ضرورة تقديم أصل الشهادة موثقة رسميا.

من جانبه قال سيد عطا، مدير مكتب التنسيق الرئيسى، إنه تم إعداد مذكرة رسمية لعرضها على الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم، لإرسالها للمجلس الأعلى للجامعات للبت فى الأمر والموافقة على قبول صور الشهادات الليبية دون توثيق من عدمه.

وقال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه تلقى العديد من الشكاوى من جانب الطلاب الحاصلين على الشهادات الليبية، وتمت التوصية بقبول صور الشهادات بشرط كتابة أصحاب تلك الشهادات تعهدات على أنفسهم بضرورة توثيق الشهادة، سواء من الخارجية المصرية أو السفارة الليبية، وعدم إظهار نتائج هؤلاء الطلاب إلا فى حالة توثيق الشهادة.