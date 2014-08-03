مصدر: المستشار أمين القرموطى مرشحًا كمساعد لوزير العدل

كشف مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، ورئيس محكمة النقض، بدأ بحث قائمة الأسماء التى قد تسلمها من وزير العدل المستشار محفوظ صابر، التى تضم 6 مستشارين جدد للعمل كمساعدين له بالوزارة، من أجل اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن من أبرز الأسماء المرشحة ضمن تلك القائمة التى تم إرسالها للمجلس القضاء الأعلى، المستشار أمين القرموطى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لافتا إلى أن وزير العدل كان حريصًا أشد الحرص على سرية قائمة الأسماء.

وأوضح المصدر أن المجلس الأعلى كان قد رفض من قبل مجموعة من الأسماء التى تم تقديمها من قبل وزير العدل لشغل بعض المناصب بالوزارة، وذلك لتخطيهم المدة القانونية المحددة للانتداب، التى حددها المجلس.