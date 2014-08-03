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شرطة دبي تتلقى29 ألف مكالمة خلال عيد الفطر

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شرطة دبي تتلقى29 ألف مكالمة خلال عيد الفطر شرطة دبي تتلقى29 ألف مكالمة خلال عيد الفطر

قال المقدم خزرج ماجد محمد، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن مركز القيادة والسيطرة تلقى 29204 ألف مكالمة هاتفية خلال عطلة عيد الفطر السعيد، و سجل 1789 حادثاً مرورياً، تراوحت الاصابات الناتجة عنها ما بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، وذلك بسبب القيادة بسرعة زائدة وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم التزام بعض السائقين بخط السير والإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة.


> وناشد جميع السائقين ومستخدمي الطريق، الابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خاصة في مناطق عبور المشاة وفي الأحياء السكنية.


> وأضاف المقدم خزرج محمد أن القيادة العامة لشرطة دبي، تسعى دائماً إلى نشر الوعي والثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، خاصة أصحاب المركبات ومستخدمي الطريق، من خلال تنظيم البرنامج والحملات المستمرة على مدار العام ولمختلف الشرائح.


> و ناشد المقدم خزرج الجمهور بعدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901)، في حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي، والمتمثلة في الاستفسارات الجنائية والمرورية، وكيفية استخراج شهادات بحث الحالة الجنائية، وشهادة من يهمه الأمر، وشهادة تصريح الدفن وكيفية الاشتراك في برنامج أمن المساكن، بالإضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بخدمة أمراض القلب وغيرها من الاستفسارات، منوهاً إلى أن الرقم 999 مخصص للطوارئ فقط، فيما تم تخصيص 901 للاستفسارات الأخرى ، مشيرا إلى أن المكالمات الغير طارئة تتسبب بإهدار الوقت والجهد المخصص بباقي المتصلين من الجمهور والذي قد يكون في أمس الحاجة للمساعدة، ونظراً لما تتمتع به غرفة العمليات من أهمية قصوى وطبيعة عمل حسّاسة كونها المستجيب الأول للبلاغات الطارئة، فإنها تتلقى عدد كبير من المكالمات الطارئة على مدار الساعة والتي يتم اتخاذ الإجراءات إزائها فور تلقيها، لذا فإن المكالمات الغير طارئة تشكل عبئاً ثقيلاً على العاملين بغرفة العمليات.

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