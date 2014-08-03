بالفيديو ... القوات المسلحة تنهى الخدمة العسكرية لشقيق احد شهداء الوادي الجديد

قال شقيق الشهيد ملازم أول محمد أمام احد ضحايا حادث الوادي الجديد الإرهابي الأخير ، انه لم يعلم خبر استشهاد شقيقه إلا بعد نزوله من خدمته العسكرية بعد وصول معلومات له بإصابة أخيه، قائلا " قياداتي قالوا لي إن أخي أصيب وفوجئت باستشهاده عقب وصولي إلي منزل العائلة ".

وأوضح شقيق الشهيد انه يخضع للخدمة العسكرية في الوقت الحالي ، مؤكدا إن القوات المسلحة عملت علي إنهاء خدمته العسكرية عاقب استشهاد أخيه ، وأضاف انه فخور بأخيه الشهيد الذي مات في شهر رمضان وهو يدافع عن أرضة وبلدة قائلا " الحمد لله اخويا دخل القبر وأذان المغرب بيقول الله اكبر ، وأي حد يتمنى تلك الموته"