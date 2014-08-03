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بالفيديو ... القوات المسلحة تنهى الخدمة العسكرية لشقيق احد شهداء الوادي الجديد

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بالفيديو ... القوات المسلحة تنهى الخدمة العسكرية لشقيق احد شهداء الوادي الجديد بالفيديو ... القوات المسلحة تنهى الخدمة العسكرية لشقيق احد شهداء الوادي الجديد

قال شقيق الشهيد ملازم أول محمد أمام احد ضحايا حادث الوادي الجديد الإرهابي الأخير ، انه لم يعلم خبر استشهاد شقيقه إلا بعد نزوله من خدمته العسكرية بعد وصول معلومات له بإصابة أخيه، قائلا " قياداتي قالوا لي إن أخي أصيب وفوجئت باستشهاده عقب وصولي إلي منزل العائلة ".

وأوضح شقيق الشهيد انه يخضع للخدمة العسكرية في الوقت الحالي ، مؤكدا إن القوات المسلحة عملت علي إنهاء خدمته العسكرية عاقب استشهاد أخيه ، وأضاف انه فخور بأخيه الشهيد الذي مات في شهر رمضان وهو يدافع عن أرضة وبلدة قائلا " الحمد لله اخويا دخل القبر وأذان المغرب بيقول الله اكبر ، وأي حد يتمنى تلك الموته"


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