مدير شرطة النقل الجديد يقود حملة بالمترو ضد الباعة الجائلين

قاد اللواء السيد جاد الحق مدير الإدارة العامة لشرطة النقل الجديد، أول حملة ميدانية له بالخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق، ضد الباعة الجائلين والمتسولين، وشارك فى الحملة اللواء يسرى خليفة مدير إدارة البحث الجنائى والشرطة النسائية برئاسة العميد نجوى درويش.

وانطلقت الحملة ظهر اليوم الأحد، من محطة مترو الشهداء بالخطين الأول والثانى بمشاركة أفراد البحث والنظام ورجال المفرقعات وكلاب الأمن، ومرت الحملة على محطات الخط الثانى حتى محطة البحوث، لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين وضبط المخالفين بالمحطات والقطارات.