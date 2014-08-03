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نادى القضاة ينظم ورش عمل وندوات لمناقشة "تباطؤ الفصل فى الدعاوى"

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نادى القضاة ينظم ورش عمل وندوات لمناقشة "تباطؤ الفصل فى الدعاوى" نادى القضاة ينظم ورش عمل وندوات لمناقشة "تباطؤ الفصل فى الدعاوى"

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن هناك استعدادات موسعة لعمل عدة ورش وحلقات نقاشية وندوات لمناقشة "تباطؤ الفصل فى الدعاوى القضائية، والتعديلات التشريعية" الواجب إدخالها لكثير من القوانين، سوى لقصرها عن مواجهة الواقع الحالى، إما لتتوافق مع ما وضعه الدستور الجديد من مبادئ بمقر النادى، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "فتحى" لـ"اليوم السابع"، أن نادى قضاة سيتلقى أوراق الموضوعات النقاشية خلال تلك ورش العمل التى سوف تعقد داخل مقر النادى بمنطقة وسط البلد، موضحاً أنه سيشارك فى هذه الورش عدد من المستشارين وأساتذة القانون بالجامعات على مستوى محافظات الجمهورية.


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