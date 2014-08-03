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اتحاد المحامين يطالب الرئيس بالفصل بين القضية الفلسطينية وإرهاب حركة حماس

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اتحاد المحامين يطالب الرئيس بالفصل بين القضية الفلسطينية وإرهاب حركة حماس اتحاد المحامين يطالب الرئيس بالفصل بين القضية الفلسطينية وإرهاب حركة حماس

ناشد شادى طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة الفصل فى الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية الحالية، بين حق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من انتهاكات دموية تدميرية، وبين إرهاب حركة حماس، والتى صنفها القضاء المصرى كإحدى المنظمات الإرهابية.

وأكد مدير المنظمة، فى بيان له، عدم تنازل الشعب المصرى عن حقوق الدماء المصرية التى تمت إراقتها على أياد إرهابييه تابعة لحركة حماس، وبمعرفة قيادات الحركة، خاصة دماء الجنود المصريين الذين لم يقترفوا ذنباً، إلا أداء الخدمة الوطنية.


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