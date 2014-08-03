انتهاء تطوير "محور الزكاة" بـعين شمس والمطرية بتكلفة 200 مليون جنيه

يقوم الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، غدا الاثنين، بزيارة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بمحور مؤسسة الزكاة بحى المرج، الذى سيربط بين القاهرة والقليوبية عن طريق مسطرد، بطول 12 كم وعرض 50 مترا، مرورًا بأحياء المرج وعين شمس والمطرية.

وأضاف "السعيد" فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن أعمال المحور تتضمن الانتهاء من مشروع الصرف الصحى فى شارع مؤسسة الزكاة واستكمال الرصف، والذى يخدم مناطق عين شمس والمطرية بتكلفة 200 مليون جنيه منها 150 مليون جنيه لمشروع الكوبرى فقط، والذى يبلغ طوله ألف متر، على أن يتم الانتهاء من أعمال الكوبرى أول سبتمبر المقبل .

وأوضح أن المشروع يتضمن الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بشارع مؤسسة الزكاة واستكمال الرصف، والذى يخدم مناطق عين شمس والمطرية والطرق الرئيسية المؤدية إلى الطريق الدائرى، وأن الانتهاء منه يعمل على خلق وفتح محاور مرورية مهمة تربط الطريق الدائرى بجميع أحياء المنطقة الشمالية .