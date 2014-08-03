غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في 405 لجان

تبدأ غداً الإثنين امتحانات التحريري للدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2013/2014.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية “تجاري ـ زراعي ـ صناعي” 201670 طالبا وطالبة، موزعين كالآتي:- 101003 طلاب وطالبات في التعليم التجاري، 31686 طالبا وطالبة في التعليم الزراعي و 68981 طالب وطالبة في التعليم الصناعي.

وتبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني الصناعي يوم الأربعاء الموافق 13/8/2014، وللتعليم الفني التجاري يوم الخميس الموافق 14/8/2014، وللتعليم الفني الزراعي يوم السبت الموافق 16/8/2014.

وتبدأ امتحانات العملي للدور الثاني بعد انتهاء الامتحانات التحريرية.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفني بنوعياته الثلاث نظام الثلاث سنوات والسنوات الخمس (20 لجنة)، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفني التجاري والزراعي والصناعي نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس (19 لجنة)، ويبلغ إجمالي أعداد اللجان بجميع القطاعات بالمحافظات المختلفة:- “405 لجان” موزعة كالآتي:- 147 لجنة أصلية في التعليم التجاري، 56 لجنة أصلية في التعليم الزراعي، 192 لجنة أصلية + 10 ملحقة في التعليم الصناعي .

ويبلغ إجمالي عدد مراكز توزيع الأسئلة 37 مركزا ، وإجمالي الأعضاء 2820 عضوا (2300 عضو بالمحافظات + 520 عضوا بإدارات القاهرة والجيزة).

ويبلغ إجمالي عدد مقدري لجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 9341 مقدر (4360 مقدرا في التعليم التجاري، 1229 مقدرا في التعليم الزراعي، 3752 مقدرا في التعليم الصناعي) .

ويبلغ إجمالي المنتدبين للجان سير الامتحان 33286 عضوا (11705 أعضاء في التعليم التجاري ــ 3234 عضوا في التعليم الزراعي ــ 18347 عضوا في التعليم الصناعي).

أ ش أ