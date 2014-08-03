أماكن ترفيهية للأطفال

الرياض

نادي الصافنات للفروسية للسيدات: حيث يعد منهجاً نظرياً متكاملاً لتدريس الفروسية في حصص نظرية، مع تقديم مبدأ السلامة أولاً للمتدربين، كما توجد برامج تدريبية للأطفال بداية من سن 6 سنوات.

الموقع: طريق الملك عبدالله

للتواصل: 014230181

ساحة فيرست بينت بول: وهي لعبة تمزج بين الإثارة في اللعب وفن التصويب والصيد، فالمشاركون يصيدون بعضهم بواسطة رامية مزودة بذخيرة من الدهان، حيث تحتوي على أماكن اختباء يمكن لكل لاعب الاختباء خلفها. وتوجد أيضاً صالات رياضية مغلقة يمكن فيها لعب البينت بول، وتكون مزودة بإضاءة مخصصة.

الموقع: الرياض، الثمامة

للتواصل: 920003318

المناهل: يقدم نشاطات مسرحية ورياضية مثل السباحة والتنس والكاراتيه، وألعاب الأطفال والأشغال اليدوية والرسم، وتقديم الوجبات المفضلة للأطفال.

الموقع: السفارات شارع ابن زهر

للتواصل: 014881069

دبي

متجر «كابودل»: ينظم العديد من النشاطات المخصصة للأطفال وذويهم، مثل مسابقات الرقص، وتزيين الكوكيز، وتصميم مختلف الأشكال الورقية.

الموقع: دبي مول

للمزيد من المعلومات، زوروا الموقع الإلكتروني: www.caboodle.ae.

بلي أراوند PLAY AROUND: مركز ترفيهي عائلي مع منطقة داخلية مضاءة بالنيون للعبة الجولف، بالإضافة إلى وجود مكان مجهز خاص للأطفال الرضع «ذي أرضية لينة»، ومكان يتضمن فنوناً ورسماً على الوجه والطباعة على الملابس وفن الرمل، وبنفس الوقت تشجع الآباء على المشاركة في الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز اللعب الفكرية.

الموقع: مرسى دبي- برج جواهر

تلفون: 04 457 04 55

الباص العجيب البرمائي: يبدأ رحلته من مركز برجمان. لساعة ونصف، تشمل كلاً من البر والبحر مع تقديم المرطبات مجاناً. وفيه مرشدون يتقنون التحدث باللغة العربية والإنكليزية، ويتولون الاهتمام الخاص في كل تفاصيل الرحلة وضمان الراحة؛ لقضاء وقت ممتع على متن الباص.

الموقع: بجانب مركز برجمان

للاستفسار: 043595656

الأردن

مدينة العقبة الساحلية

تضم محطة العلوم البحرية تشكيلة طبيعية نادرة وواسعة من البيئات والمجتمعات القاعية، تتمثل بالشواطئ الرملية والصخرية، وعشرات الحيد المرجانية النادرة المتطورة التي تضم أنواعاً عديدة من مستعمرات المرجان، والحيوانات البحرية، وتعد المحطة محمية طبيعية مخصصة للبحث العلمي فقط، ومن أهم معالمها معرض الأحياء البحرية، الذي يعد أفضل وسيلة تثقيفية وترفيهية وسياحية للزوار الكبار والصغار؛ لاشتماله على ثروة طبيعية نادرة وفريدة من ثروات الأردن الطبيعية.

الدخول للزوار من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة مساء حتى في أيام الجمعة والأعياد والعطل الرسمية.

هاتف: 2033089 03 - 215144 03

رسم الدخول للكبار والصغار الأردنيين والعرب نصف دينار أردني، وللأجانب ثلاثة دنانير.