في ندوة "زولو".. جيروم سال: من المهم أن يكون الفيلم مطابقا للواقع

كتب : أمنية نجيب منذ 27 دقيقة

حضر كل من جيروم سال وأرلاندو بلوم وفورست ويتايكر وكونراد كامي وألكساندر ديسبلا وكاريل فيري وجوليان رابنو إلى كان، لحضور الندوة الصحفية الخاصة بفيلم Zulu الذي يختتم مهرجان كان الـ66 اليوم.

وفي الندوة تحدث أورلاندو بلوم بشأن دوره قائلا "يقول الرجال في جنوب إفريقيا "راعي البقر لا يبكي أمام حصانه". الشخصية التي أمثلها تدمن على الكحول والمخدرات وهي شخصية لا تمت للشخصيات التي مثلتها بصلة. عندما يراك الناس على نحو معين، من الصعب إظهار أمر. أشعر بأن هذا الفيلم سيفتح فصلا جديدا في حياتي.

وبشأن التصوير في جنوب إفريقيا قال كونراد كامب "ثمة جانب أصلي عند التصوير في جنوب إفريقيا: استطاع الفيلم أن يكتشف جوهره. الفيلم ليس فيلم إثارة ولا قصة ثأر ولكنه فيلم إنساني للغاية. أظن أن الفيلم سيحظى باستقبال جيد في جنوب أفريقيا وأنه سيلقى إقبالا لديهم".

أما جيروم سال فقال "بالنسبة إليّ، من المهم أن يكون الفيلم مطابقا للواقع، وذلك يتوقف على التفاصيل أن طريقة التحية والقبلة".

وبشأن الإنتاج الفرنسي، قال أورلاندو بلوم "بالنسبة إلى كل واحد منا، يمثل هذا الفيلم رحلة شخصية. وبما أننا كنا جميعنا بعيدين عن أهلنا فقد تولد علاقة بيننا جعلتنا أقرب. لا أدري ما إذ كان ذلك خاصية فرنسية، ولكن جيروم كان منفتحا على كل اقتراحاتنا. شجعنا على تقديم أفكار وطلب منا أن نتحمل مسؤولياتنا".

وقال فورست ويتايكر إنه "رابع فيلم فرنسي أمثل فيه. لاحظت وجود اختلاف حقيقي مقارنة بالأفلام الأمريكية. شجعنا المنتجون الفرنسيون على التمثيل على طريقتنا الخاصة، وللمخرج نفوذ كامل على الفيلم. في الولايات المتحدة، تقوم الاستديوهات بدور توجيهي أكبر".