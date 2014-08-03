أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بدء اختبارات القدرات لـ«الشهادات المعادلة» 5 أغسطس

  • مصر
  • 21
Google+ Print

قال الدكتور سيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، إنه تمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والطلاب الوافدين الذين يرغبون في الالتحاق ببعض الكليات، التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وأضاف الوزير، في تصريحات له السبت، أنه سيتم عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التربية النوعية «موسيقى» بالدقي والتابعة لجامعة القاهرة، 5 أغسطس، التربية النوعية «فنون»، 6 أغسطس، والتربية الفنية بالزمالك والتابعة لجامعة حلوان، 7 أغسطس، والتربية الموسيقية بالزمالك والتابعة لجامعة حلوان 10 أغسطس، والفنون التطبيقية بالجيزة 11 أغسطس.

كما تم تحديد 12 أغسطس للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض بجامعة القاهرة، و13 أغسطس لكلية الفنون الجميلة «رسم العمارة» بالزمالك والتابعة لجامعة حلوان، و14 أغسطس لرسم الفنون، و17 أغسطس للسياحة والفنادق بجامعة حلوان، و18 أغسطس للتربية الرياضية للبنين بالهرم والتابعة لجامعة حلوان.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية