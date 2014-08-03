بدء اختبارات القدرات لـ«الشهادات المعادلة» 5 أغسطس

قال الدكتور سيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، إنه تمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والطلاب الوافدين الذين يرغبون في الالتحاق ببعض الكليات، التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وأضاف الوزير، في تصريحات له السبت، أنه سيتم عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التربية النوعية «موسيقى» بالدقي والتابعة لجامعة القاهرة، 5 أغسطس، التربية النوعية «فنون»، 6 أغسطس، والتربية الفنية بالزمالك والتابعة لجامعة حلوان، 7 أغسطس، والتربية الموسيقية بالزمالك والتابعة لجامعة حلوان 10 أغسطس، والفنون التطبيقية بالجيزة 11 أغسطس.

كما تم تحديد 12 أغسطس للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض بجامعة القاهرة، و13 أغسطس لكلية الفنون الجميلة «رسم العمارة» بالزمالك والتابعة لجامعة حلوان، و14 أغسطس لرسم الفنون، و17 أغسطس للسياحة والفنادق بجامعة حلوان، و18 أغسطس للتربية الرياضية للبنين بالهرم والتابعة لجامعة حلوان.