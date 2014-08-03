اختاري اللون الوردي لإطلالة عصرية أنيقة

يعتبر اللون الوردي اختيار السيدات الأنيقات مهما كان الموسم وأياً كانت المناسبة، إذ يضفي هذا اللون جاذبية وأنوثة على إطلالتك بطريقة بسيطة وغير متكلفة، ولكن لتتألقي بهذا اللون ضعي في ذهنك النقاط التالية:

· يمكنك ارتداء اللون الوردي في إطلالة كاملة، فذلك سيعطيك لوكاً عصرياً أنيقاً، ولكن يفضل أن تنوعي في درجات هذا اللون أو تنسقي قطعة ذات طبعات وردية مع أخرى ذات لون وردي ناعم لتحصلي على إطلالة متناسقة وجميلة.

· يفضل أن تتجنبي ارتداء هذا اللون إن أردت الظهور في موضع قوة كمقابلات العمل والاجتماعات الرسمية وما إلى ذلك.

· هذا اللون مناسب لإطلالتك في أي مرحلة عمرية، وتنسيقك له بطريقتك الخاصة تظهره بلوك مناسب أو غير مناسب لعمرك، فاحرصي على اختيار التنسيق المثالي لشخصيتك وعمرك.

· إن كنت لا تحبذين ارتداء هذا اللون ننصحك بأن تدخليه لإطلالتك الصيفية بالإكسسوارات، كالأحذية والحقائب الجميلة أو المجوهرات المزينة بكريستالات وردية.

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