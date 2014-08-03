برلماني ليبي: الجلسة الرسمية الأولى لمجلس النواب ستعقد الاثنين بطبرق

قال عضو مجلس النواب الليبي، صلاح الصهبي، إن الجلسة الرسمية الأولي لمجلس النواب الليبي ستنعقد الاثنين، متوقعاً تواجدًا إقليميًا ودوليًا كبيرًا للجلسة، إلى جانب حضور النواب.

وأضاف الصهبي، في تصريح صحفي له، الأحد، أن عقد الجلسة الأولي ستكون بمدينة طبرق رغم أن مقر النواب في بنغازي، وذلك بعد أن أبلغتنا الداخلية كنواب أن الظروف الأمنية غير مناسبة في بنغازي، واقترحت الوزارة البديل في طبرق، مؤكداً عودة البرلمان إلى بنغازي حين استتباب الوضع الأمني.

>وأوضح أن النواب الذين حضروا الجلسة التشاورية، السبت، هم ممثلو أغلب المدن والمناطق الليبية، موضحاً أن الجلسة كانت تشاورية.

>ونوه الصهبي بأن النواب اتفقوا خلال الاجتماع على احترام الإعلان الدستوري ونصوصه، مضيفاً أن الجلسة الرسمية الأولي ستكون هي جلسة الاثنين.

>وشهدت مدينة طبرق الليبية، الأحد، أولي جلسات البرلمان الليبي التشاورية بحضور أكثر من 166 نائباً من أصل 188، غير أنه تم تأجيل الجلسة الرسمية الأولى لكي يتم إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء بالمشاركة بالجلسة المقبلة بمدينة طبرق.

>وكان رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبوسهمين، قد جدد الأسبوع الماضي الدعوة لأعضاء مجلس النواب المنتخب لانعقاد جلسته الأولى بعد غد بالعاصمة طرابلس وذلك بعد عملية التسليم والتسلم بين المؤتمر ومجلس النواب وفقا للقرار رقم (56) لسنة 2014 الصادر عن رئاسة المؤتمر.